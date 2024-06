Ladu abbandona l’Unione dei Comuni 

Una questione di soldi. Il Comune di Tortolì abbandona l’Unione dei Comuni Nord Ogliastra. In polemica e dopo 14 anni di gestione associata di diversi servizi. L’addio era l’unico punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato ieri pomeriggio in seduta straordinaria. La maggioranza ha votato compatta. Non sarà un’uscita immediata, ma efficace dal 1 gennaio 2025. «La struttura non funziona, il Comune di Tortolì non è un bancomat». In soldoni queste le motivazioni che hanno portato il sindaco Marcello Ladu allo strappo. Se non cambieranno (radicalmente) le cose. Una sorta di avviso.

Il sindaco

«Non è mai stata presentata in Regione istanza per la ripartizione del fondo unico degli enti locali per le spese di gestione. Mai nessun trasferimento di risorse al nostro Comune che ha anticipato spese di gestione per 300mila euro», ha detto. «Mai pagati neanche i contributi figurativi per le spese di personale. L’unico servizio che funziona è il Suape che è interamente a carico del nostro Comune con quattro dipendenti a tempo pieno. Nonostante la convenzione imponga la condivisione delle spese». Dell'Unione Comuni Nord Ogliastra fanno parte Girasole, Lotzorai, Triei, Baunei, Urzulei, Talana e Villagrande e prevede la gestione associata di molti servizi. «Stiamo esercitando il diritto di recesso, ma ci auguriamo che in questi sei mesi ci sia un'assunzione di responsabilità con trasferimento di risorse e personale».

La minoranza

Contraria all'uscita la minoranza (assente Depau). Il capogruppo Filippo Cherchi ha letto una dichiarazione di voto condivisa da Mameli, Porrà e Pili: «Così si rischia di isolare il nostro Comune in questa importante fase di nuova istituzione della provincia Strigliato». Una proposta definita "incoerente" dall'opposizione con le deliberazioni precedenti. «Si tratta di servizi essenziali per le pratiche dei cittadini e delle imprese tortoliesi e dell’intera Ogliastra».

I dehors

Al mattino c’è stato un altro consiglio comunale, in seconda convocazione, dove la sola maggioranza ha approvato la modifica al regolamento per l’occupazione del suolo pubblico con dehors. Rispetto a quello approvato dal commissario nel 2023 si ampliano le superfici coperte con dehors da 20 a 40 metri quadri per le attività con somministrazione, mentre per le attività senza somministrazione da zero a venti. Lo spazio libero per il passaggio di pedoni non potrà essere inferiore a due metri. «Con questo regolamento, condiviso dalle associazioni di categoria, andiamo a dirimere ingiustizie che si erano create tra i commercianti dove alcuni avevano avviato attività con superficie di 40 metri e alle nuove non era consentito». Ci si dovrà adeguare al regolamento entro 36 mesi e comunque entro la fine dei lavori di riqualificazione del viale Monsiglior Virgilio con un investimento di 3 milioni di euro. In questo caso è arrivato il voto contrario della Depau (il resto della minoranza era assente). «Condivido di garantire diritti di maggiore espansione delle attività, ma al momento non si tutelano allo stesso modo pedoni e disabili», ha detto Depau.

