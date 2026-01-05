Ladro spintona un vigilante: in manette 

Dopo aver afferrato alcuni capi d’abbigliamento avrebbe spintonato un vigilante per allontanarsi dal negozio di via Manno. Un 19enne algerino, Mohamed Djefaflia, non ha fatto però molta strada: i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia lo hanno rintracciato poco dopo nella zona, arrestandolo per rapina impropria. I militari hanno recuperato la merce (di un valore di 50 euro) sequestrando anche un coltello.

Ieri mattina il giovane, assistito dall’avvocata Federica Maccedda, è stato processato per direttissima. Il giudice dopo aver convalidato l’arresto, ha concesso i termini a difesa, e rimesso in libertà il diciannovenne. Prossima udienza il 15 gennaio.

L’episodio è avvenuto ieri sera in via Manno. I carabinieri sono stati attivati dai responsabili del negozio dove è avvenuto il furto. Il vigilante dopo l’aggressione è stato soccorso: per fortuna non ha riportato ferite particolarmente gravi. (m. v.)

