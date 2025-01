Ladro in pizzeria: «Sei stato ripreso dalle telecamere» 

Ha approfittato di un momento di assenza dei camerieri presenti in sala a fine serata, per aprire la cassa e portare via le banconote incassate a cena.

«Poche centinaia di euro», racconta il proprietario della pizzeria Don Gennaro di via San Martino, Luciano Auriemma, presa di mira mercoledì sera - intorno alle 23 - da un improvvisato ladro. «Non è tanto il valore dei soldi che mi fa rabbia, quanto il gesto da parte di qualche disperato che non ha nessun rispetto per chi lavora onestamente e con sacrificio». Il ladro - dice il titolare del locale di Selargius - aveva una felpa blu e un pantalone rosso, descrizione fornita dal dipendente della pizzeria che lo avrebbe visto mentre fuggiva dalla porta. Pochi minuti dopo si è accorto di cosa era successo: cassa svuotata dalle banconote in tutta fretta, dentro sono rimaste solo le monete.

«Probabilmente qualcuno che è entrato per comprare qualcosa, e ha approfittato del fatto che non ci fosse nessuno in quel momento: purtroppo a quell’ora non c’erano più clienti, io non ero presente e il nostro dipendente si era spostato un attimo in cucina per preparare un ordine in consegna», dice Auriemma. «Chiunque sia stato ha le ore contate, ci sono le telecamere ovunque nel locale ma in ogni caso risalirò all’identità del ladro».

