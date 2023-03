Ladro in fuga ferisce una ragazza 

È accaduto tutto in pochi istanti. Qualcuno ha notato gli atteggiamenti sospetti di un uomo che armeggiava su una vettura parcheggiata in una strada periferica di Quartucciu e ha chiamato la Polizia. Pochi istanti dopo gli agenti del commissariato hanno raggiunto la zona: Stara, come emerso dai primi accertamenti, avrebbe forzato la serratura di un’auto portando via degli oggetti dall’abitacolo. Alla vista dei poliziotti, è scappato a piedi, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Poco dopo ha raggiunto la sua vettura. Gli agenti però stavano tenendo sotto controllo la zona e lo hanno visto. Stara è riuscito a salire in auto, mettere in moto e allontanarsi a folle velocità.

Per fortuna in quel momento sul marciapiede non c’era nessuno. Poi il rumore delle sirene della Polizia: gli agenti del commissariato erano all’inseguimento del veicolo in fuga. Il conducente, Alessandro Stara, 46 anni di Quartu, aveva poco prima commesso un furto su un’auto in sosta, per poi scappare a piedi, raggiungere la sua vettura e iniziare la folle fuga seguito dalle volanti. La donna coinvolta sua malgrado nell’episodio è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata in ospedale, al Policlinico, con assegnato un codice giallo. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

Stava guidando tranquillamente in via Don Minzoni a Quartucciu. Improvvisamente l’urto tremendo: una vettura ad alta velocità è finita contro l’auto della donna proiettandola contro un muro di un’abitazione, in corrispondenza del portoncino d’ingresso.

La segnalazione

I pericoli

Le strade di Quartucciu sono diventate così un tracciato da Formula 1. La vettura in fuga ha percorso diverse vie ad altissima velocità, senza rispettare segnali stradali e salendo sul marciapiede. Le volanti del commissariato hanno cercato di non perdere il contatto con il fuggitivo, evitando però di creare ulteriori situazioni di pericolo. La corsa di Stara è terminata in via Don Minzoni: ha urtato violentemente un'altra vettura, facendola finire contro la facciata di un edificio, proprio in corrispondenza dell’ingresso di un’abitazione. La fortuna ha voluto che non ci fosse nessuno, in quel momento, sul marciapiede altrimenti la fuga si sarebbe trasformata in tragedia. E anche la conducente dell’auto tamponata, soccorsa dal personale del 118, non ha riportato conseguenze serie. I medici del Policlinico in serata stavano valutando se trattenerla per ulteriori accertamenti medici.

Le accuse

Stara a quel punto non aveva più possibilità di scappare. Ha riportato qualche trauma, ma dopo un controllo sul posto, è stato portato via dagli agenti. Su disposizione del pm di turno Marco Cocco è stato arrestato. Ha trascorso la notte ai domiciliari e oggi, difeso dall’avvocato Stefano Piras, comparirà davanti al giudice nel processo per direttissima. Deve rispondere delle accuse di furto, resistenza e lesioni.

