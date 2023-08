Ladro in azione nel negozio di ottica 

Attimi di paura ieri sera nel negozio di ottica in piazza Matteotti. Un uomo è entrato nel locale approfittando del fatto che la titolare si fosse spostata nel retrobottega e ha raggiunto la cassa. Ha cominciato a rovistare e a intascare dei soldi quando è stato disturbato dall’anziana madre della titolare che si trovava nel locale e che lui, probabilmente non aveva notato. La donna ha gridato, lui è uscito di corsa dal negozio e lei ha anche tentato, invano, di seguirlo. La figlia l’ha raggiunta un istante dopo ma ormai il malvivente si era allontanato. Diverse persone hanno assistito all’accaduto. Non si esclude che qualcuno possa aver riconosciuto il ladro poiché aveva il volto scoperto e pare che da diversi minuti stesse stazionando davanti al negozio di ottica aspettando il momento giusto per entrare. Oggi la titolare presenterà denuncia in caserma.

