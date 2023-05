Ladro fermato, scappano i due complici 

Avevano messo nel mirino un negozio di prodotti per parrucchieri in via Manin ma il furto è sfumato per l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Uno dei mancati ladri è stato fermato e denunciato, gli altri due invece sono riusciti a scappare.

Questo il bilancio dell’operazione scattata lunedì notte, quando ai Carabinieri del NORM della Compagnia di Quartu è stata segnalata la presenza sospetta di un’auto, una Fiat Punto, in via Manin. All’arrivo dei militari due degli occupanti sono fuggiti a piedi, mentre il terzo è stato fermato: è un 39enne selargino, operaio, con precedenti di polizia. Dentro l’auto, a lui intestata, sono stati trovati arnesi da scasso e un passamontagna.

Dopo l’identificazione l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Cagliari per porto di armi od oggetti atti ad offendere e tentato furto aggravato. Ora si cercano i presunti complici.

RIPRODUZIONE RISERVATA