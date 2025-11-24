VaiOnline
Santadi.
25 novembre 2025 alle 00:20

Ladro di nuovo in azione in chiesa: ripreso dalla telecamera 

Il tempo di sperare che l’emergenza fosse passata ed ecco che i ladri tornano in azione in parrocchia. Domenica pomeriggio, intorno alle 17, nella chiesa di San Nicola da Bari a Santadi che resta sempre aperta ai fedeli, qualcuno ha tentato di forzare la serratura della sacrestia. Si tratterebbe di un uomo sulla quarantina che è entrati nella chiesa e ha trovato una fedele in preghiera. Le ha anche rivolto la parola chiedendo se ci fossero altre persone e la donna, prima di allontanarsi in tutta fretta per paura di essere aggredita, avrebbe risposto che era presente anche il parroco. L’uomo ha poi cercato di forzare la porta della sacrestia, non sapendo che in quel momento era scattato l'allarme della videocamera che è collegata ad alcuni smartphone. Non riuscendo a entrare in sacrestia si è poi allontanato per lasciare il paese a bordo di un furgone bianco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione. Il parroco, don Fulvio Sanna, tempo fa aveva dovuto denunciare il furto di alcuni oggetti d'oro dalla vicina parrocchia di Terresoli. Dopo questo allarme alcuni giovani del luogo, come quelli di Villaperuccio, fanno le ronde notturne.

RIPRODUZIONE RISERVATA

