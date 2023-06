Ladro di gasolio finisce in manette 

Armato di taniche ha rubato 40 litri di gasolio da un autocarro. Con questa accusa un disoccupato è stato arrestato dai carabinieri di Monserrato. Si tratta di Alessandro Piras, 47 anni, comparso qualche ora dopo il fermo di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo comunque la scarcerazione (era ai domiciliari), in attesa della nuova udienza.

L’operazione dei carabinieri è scattata nel contesto di un vasto servizio preventivo sul territorio. Il disoccupato sarebbe stato sorpreso mentre asportava gasolio dal serbatoio di un autocarro. Il grosso mezzo era parcheggiato in un cantiere di via Porto Botte: l’indagato sarebbe riuscito a rubare due taniche di gasolio per autotrazione. Il carburante, circa 40 litri, è stato sequestrato e immediatamente restituito alla vittima del furto.

