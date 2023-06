Ladro catturato dai bagnanti 

Un pomeriggio movimentato quello di domenica al Poetto, tra gli stabilimenti dell’Esercito e dell’Aeronautica: due ladruncoli sono entrati in azione portando via un telefono cellulare e un portafoglio, ma sono stati notati da alcuni bagnanti. I due sono scappati, inseguiti da alcune persone, e una volta raggiunto lo stabilimento dell’Aeronautica uno è stato bloccato. Si è ribellato, colpendo anche un militare libero dal servizio che ha poi riportato ferite lievi. Il complice è sparito nel nulla.

Immediata la segnalazione alla Polizia. Due pattuglie hanno raggiunto il Poetto. Hanno così trovato il giovane algerino responsabile del furto: attorno a lui alcuni bagnanti, anche il militare che si è messo subito all’inseguimento dei due, che lo hanno tenuto d’occhio fino all’arrivo degli agenti della Squadra Volante. Alla fine degli accertamenti il giovane algerino è stato arrestato per rapina impropria ed è finito in carcere in attesa dell’udienza di convalida. (m. v.)

