Ladro affamato svaligia un frigo 

Evidentemente aveva fame, troppa. E pochi soldi in tasca. Così quando ha notato il frigorifero piazzato nella zona barbecue del giardino di una villetta a Selargius non ha pensato ad altro. Ha scavalcato la recinzione, l’ha aperto e lo ha letteralmente svuotato portandosi via tutto il contenuto: fettine di carne, bottiglie varie, formaggi e generi alimentari per le occasioni di famiglia. Senza toccare nient’altro.

Ladro per fame

Purtroppo per lui – un 52enne che sopravvive con un piccolo sussidio - il proprietario ha sporto denuncia e i carabinieri dopo due mesi di indagini sono riusciti a identificarlo. Così è scattata la denuncia a piede libero. Un furto dettato dalla disperazione? Molto probabile. Anche se toccherà ora al giudice stabilire se abbia agito per necessità e magari invocare la particolare tenuità del fatto.

Di certo c’è che i carabinieri hanno individuato il ladruncolo grazie alle immagini di una telecamera, inviando poi nei giorni scorsi un rapporto informativo alla Procura di Cagliari. Secondo l’accusa, l’indagato lo scorso marzo aveva scavalcato un muro sovrastato da una piccola rete metallica che delimita il giardino di una villetta del centro. Il suo obiettivo era un grande frigorifero sistemato nel giardino nelle vicinanze di un tavolo con tettoia, dove i proprietari sono soliti organizzare dei momenti conviviali all'aperto.

Il video

L’uomo non ci ha pensato due volte, la tentazione evidentemente è stata tanta e ha subito vuotato il frigorifero, allontanandosi senza accorgersi che i suoi movimenti erano finiti sotto il controllo del sistema di videosorveglianza della villa. Ricevuta la denuncia, i carabinieri di Selargius, coordinati dal maresciallo Daniel Lombardi, hanno subito visionato i filmati delle telecamere. Immagini che sono state decisive per inchiodare l’uomo. Da qui la denuncia in Procura per furto aggravato. La parola passa ora al giudice che presto dovrebbe convocare e interrogare il 52enne.

Intanto i carabinieri di Selargius e del Nucleo radiomobile di Quartu, hanno intensificato le operazioni di sorveglianza soprattutto notturna nei punti più a rischio del centro abitato e delle periferie.

