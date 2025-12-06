VaiOnline
Villagrande.
07 dicembre 2025 alle 00:38

Ladri sul ponte della tragedia 

Prima dell’incidente erano stati portati via pezzi del guardrail 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dal guardrail della morte erano stati rubati alcuni pezzi. Il furto degli elementi risalirebbe attorno al 20 ottobre scorso e gli automobilisti di Villagrande, che la strada provinciale 27 la percorrono ogni giorno, se n’erano resi conto subito, tanto che in paese, da domenica scorsa, giorno della tragedia in cui hanno perso la vita tre carpentieri egiziani, non si parla d’altro. Alessio Seoni, presidente della Provincia dell’Ogliastra, ente proprietario dell’arteria, ha chiesto agli uffici accertamenti sull’episodio, anche per un’eventuale denuncia da inoltrare alle forze dell’ordine. «Martedì faremo i dovuti controlli». Tuttavia, il fenomeno dei furti di guardrail è sempre più diffuso sulle strade del territorio, sia statali che provinciali.

Indagini in corso

Nelle banche dati degli inquirenti si contano diverse denunce presentate dagli amministratori. Le barriere sottratte al patrimonio pubblico finirebbero nelle campagne, utili a qualche allevatore che le utilizza per recintare gli appezzamenti dove pascolano gli animali.

Nel caso del guardrail sul ponte di Sothai, risulta che il 20 ottobre qualcuno lo abbia vandalizzato e, forse dopo essere stato sorpreso, lasciato il profilo superiore sospeso fra tre montanti. Nei giorni successivi, lo stesso profilo era stato risistemato dagli operai della Provincia, come confermano le immagini raccolte appena dopo la tragedia di una settimana fa.

Se il guardrail, che il magistrato di turno, Valentina Vitolo, ha messo sotto sequestro, sia omologato lo dirà un consulente tecnico. Verrà nominato dalla Procura di Lanusei che indaga per omicidio colposo plurimo.

Quel che resta su quel lembo di strada è una curva insidiosa con il ponte che, da una settimana, ha una protezione precaria sul lato destro in direzione sud.

Lutto cittadino

Ieri, il sindaco di Villagrande ha firmato l’ordinanza che proclama per oggi il lutto cittadino. «Ordinanza firmata nel giorno del ventunesimo anniversario dell’alluvione che ha provocato morti e danni nella nostra comunità. Proprio in uno dei cantieri di ricostruzione dell’abitato lavoravano i tre ragazzi egiziani. Occorre una profonda riflessione - dice Seoni - perché stiamo parlando di un lavoro di ricostruzione a distanza di ventuno anni da quella tragedia che ha segnato il paese».

Intanto, le salme di Ahmed Tafrih, Mohamed Rizk e Hamouda Thamer partiranno oggi da Porto Torres alla volta di Genova. Da qui il trasferimento all’aeroporto di Milano-Malpensa per il rimpatrio a Il Cairo. Venerdì il medico legale, Danilo Fois ha effettuato le autopsie dopo che, due giorni prima, le stesse salme erano state sottoposte ad altri esami. All’obitorio, prima della chiusura dei feretri, è stato officiato anche il rito islamico alla presenza di un imam. I familiari dei tre carpentieri, tutti sposati e con figli (la moglie di uno dei tre è al settimo mese di gravidanza), sono assistiti dagli avvocati Marcello Caddori e Paolo Pilia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

natale 2025

Scatta la corsa al regalo, a Cagliari è già grande festa

Inizia il weekend lungo, folla nelle strade dello shopping:  «Finalmente un po’ di gioia in giro». Fiera, file e Pos in tilt  
Riccardo Spignesi
Il bilancio

Quartu, Milia ci ritenta: «Ancora in campo se il mio gruppo vorrà»

Il sindaco apre a nuove alleanze: «Ma con le regole di cinque anni fa» 
Federica Lai
Regione

Todde-Pd, il momento più difficile

Dal caso Egas al futuro incerto di Bartolazzi: la trattativa è a tutto campo 
Alessandra Carta
Sanità

San Gavino, slitta l’apertura del nuovo ospedale

La Asl: operativi entro il 2027. Dirottati sul cantiere i tre milioni del poliambulatorio di Sanluri 
Mariella Careddu
Colpo di fortuna

Babbo Natale passa in anticipo: 2 milioni con il “Gratta e vinci”

La sorte bacia una tabaccheria di Oschiri Caccia al fortunato acquirente: «È di qui» 
Andrea Busia
La storia

Il poeta della difesa: «I miei versi per la sarda mater»

Dopo aver calcato i campi di calcio, Sergio Atzeni e Mario Luzi gli hanno cambiato la vita: «Scrivo per capire» 
Giuseppe Deiana
Riforme

Ad Atreju prove di proporzionale

Via i collegi uninominali, alla festa FdI si disegna la legge elettorale 