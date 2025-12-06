Ladri sul ponte della tragedia 

Dal guardrail della morte erano stati rubati alcuni pezzi. Il furto degli elementi risalirebbe attorno al 20 ottobre scorso e gli automobilisti di Villagrande, che la strada provinciale 27 la percorrono ogni giorno, se n’erano resi conto subito, tanto che in paese, da domenica scorsa, giorno della tragedia in cui hanno perso la vita tre carpentieri egiziani, non si parla d’altro. Alessio Seoni, presidente della Provincia dell’Ogliastra, ente proprietario dell’arteria, ha chiesto agli uffici accertamenti sull’episodio, anche per un’eventuale denuncia da inoltrare alle forze dell’ordine. «Martedì faremo i dovuti controlli». Tuttavia, il fenomeno dei furti di guardrail è sempre più diffuso sulle strade del territorio, sia statali che provinciali.

Indagini in corso

Nelle banche dati degli inquirenti si contano diverse denunce presentate dagli amministratori. Le barriere sottratte al patrimonio pubblico finirebbero nelle campagne, utili a qualche allevatore che le utilizza per recintare gli appezzamenti dove pascolano gli animali.

Nel caso del guardrail sul ponte di Sothai, risulta che il 20 ottobre qualcuno lo abbia vandalizzato e, forse dopo essere stato sorpreso, lasciato il profilo superiore sospeso fra tre montanti. Nei giorni successivi, lo stesso profilo era stato risistemato dagli operai della Provincia, come confermano le immagini raccolte appena dopo la tragedia di una settimana fa.

Se il guardrail, che il magistrato di turno, Valentina Vitolo, ha messo sotto sequestro, sia omologato lo dirà un consulente tecnico. Verrà nominato dalla Procura di Lanusei che indaga per omicidio colposo plurimo.

Quel che resta su quel lembo di strada è una curva insidiosa con il ponte che, da una settimana, ha una protezione precaria sul lato destro in direzione sud.

Lutto cittadino

Ieri, il sindaco di Villagrande ha firmato l’ordinanza che proclama per oggi il lutto cittadino. «Ordinanza firmata nel giorno del ventunesimo anniversario dell’alluvione che ha provocato morti e danni nella nostra comunità. Proprio in uno dei cantieri di ricostruzione dell’abitato lavoravano i tre ragazzi egiziani. Occorre una profonda riflessione - dice Seoni - perché stiamo parlando di un lavoro di ricostruzione a distanza di ventuno anni da quella tragedia che ha segnato il paese».

Intanto, le salme di Ahmed Tafrih, Mohamed Rizk e Hamouda Thamer partiranno oggi da Porto Torres alla volta di Genova. Da qui il trasferimento all’aeroporto di Milano-Malpensa per il rimpatrio a Il Cairo. Venerdì il medico legale, Danilo Fois ha effettuato le autopsie dopo che, due giorni prima, le stesse salme erano state sottoposte ad altri esami. All’obitorio, prima della chiusura dei feretri, è stato officiato anche il rito islamico alla presenza di un imam. I familiari dei tre carpentieri, tutti sposati e con figli (la moglie di uno dei tre è al settimo mese di gravidanza), sono assistiti dagli avvocati Marcello Caddori e Paolo Pilia.

