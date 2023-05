Ladri senza scrupoli in cimitero 

Vedersi sottrarre qualcosa di personale è già di per sé un fatto odioso. Ma quando il furto viene messo a segno (per di più ripetutamente) in un cimitero, allora rabbia e amarezza si moltiplicano.

Sono sempre più numerose le segnalazioni di tombe “depredate” al cimitero San Pietro: fiori freschi, vasi, lumicini e in qualche caso anche arredi che i parenti portano con devozione sulle tombe dei propri cari.

Adesso il Comune prende provvedimenti: in primo luogo lo stop all’ingresso delle auto nell’area cimiteriale.

Il record

Il record, di cui avrebbe fatto volentieri a meno, spetta con tutta probabilità ad un cittadino che nell’arco degli ultimi due anni ha visto saccheggiata la tomba della defunta consorte per ben quattordici volte.

«Sono esasperato - afferma Salvatore Pistis - non certo per il danno economico, ma per l’assoluta mancanza di rispetto e sensibilità verso chi è mancato e verso chi ha subito la perdita».

Più volte ha investito del problema gli uffici comunali, finora senza risultati: pochi giorni fa l’ennesima amara sorpresa.

«L’episodio più fastidioso si è verificato lo scorso dicembre - racconta il pensionato - il giorno del compleanno ho portato un’orchidea a mia moglie. Il mattino dopo era già sparita».

Non è un caso isolato. Lo scorso marzo un’altra cittadina aveva denunciato il furto di un cestino pieno di piante grasse, sistemato davanti ad un loculo dell’ala nuova del camposanto in occasione di un funerale.

«Tante segnalazioni»

«Purtroppo le segnalazioni sono numerose - conferma il comandante della Polizia municipale, Gianni Uras - non solo al cimitero San Pietro, ma anche nelle frazioni. Stiamo cercando una soluzione per evitare questi sgradevoli inconvenienti».

Il cimitero oristanese non è dotato di impianto di videosorveglianza, così come gli altri nelle frazioni . Manutenzione e controllo sono in capo alla società in house Oristano Servizi che però non riesce a garantire una presenza costante nei cimiteri per la carenza di personale.

«Vergognoso»

«È vergognoso - tuona l’assessore ai Servizi cimiteriali, Simone Prevete - ci stiamo adoperando per porre un freno a questo triste fenomeno. Il primo provvedimento è imminente: entro giugno nell’ala nuova sarà vietato l’ingresso in auto, fatta eccezione per i disabili e le persone con provate difficoltà motorie». Il sospetto, infatti, è che il maltolto non venga rubato per adornare la tomba di un altro defunto ma finisca prima nel cofano, poi sui davanzali e nei giardini.

