Ladri senza freni, svaligiato un altro bar 

Non si ferma la microcriminalità urbana a caccia di bar, locali commerciali e casse-automatiche da svaligiare. Il nuovo colpo stavolta è stato messo a segno in pieno centro ad Oristano, a pochi passi dalla Torre di Mariano. Nel mirino dei ladri il The Tower, il bar che si affaccia in piazza Roma, sotto i portici del palazzo Sotico. La banda è riuscita a entrare nel locale dopo aver forzato la porta di ingresso utilizzando un cacciavite. Una volta dentro non hanno perso tempo e hanno puntato subito sul registratore di cassa da cui hanno portato via i pochi contanti contenuti al suo interno. Il blitz sarebbe avvenuto nel corso della notte tra sabato e domenica. Ad accorgersi del furto il gestore del bar, ieri di prima mattina all’apertura dell’attività. Il commerciante, che vive a Oristano ma di origine cinese, si è subito accorto dello scasso che i ladro hanno causato per riuscire ad entrare nel locale. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della squadra volante e la polizia scientifica per fare i rilievi e raccogliere i primi indizi.

Sicurezza e controlli

Quello in piazza Roma è solo l’ultimo colpo di una serie che in poche settimane, dall’inizio dell’anno, ha raggiunto livelli preoccupanti. La notte del 3 gennaio i ladri hanno scelto come obiettivo una tabaccheria di Nuraxinieddu. Un gruppo di ragazzini, anche in quella circostanza, aveva cercato di entrare nel locale forzando e danneggiando la porta d’ingresso, ma una volta dentro i giovani non sono riusciti a portare a termine il piano grazie all’intervento di un carabiniere (non in servizio) che insospettito dai rumori ha subito avvisato i colleghi. In manette era finito un sedicenne mentre altri tre (di età compresa fra i 16 e i 17 anni) sono stati denunciati alla Procura del Tribunale dei minori di Cagliari per tentato furto aggravato. Denunciato anche un complice maggiorenne. A distanza di pochi giorni infine da ricordare la “visita” al bar di via Carducci, sotto i portici dei palazzi Saia. Tutti episodi preceduti da alcuni colpi messi a segno nei parcheggi multipiano di vico Verdi e via Carducci. Ieri l’ultimo raid che ha innescato una caccia alla banda.

