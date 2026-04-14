Ladri scatenati, svaligiato il bar El Freko 

Prima la pizzeria, adesso il bar. Ladri scatenati in via Cagliari dove in poche settimane sono stati presi di mira due locali. Nella notte tra lunedì e martedì è stata la volta del bar El Freko all’incrocio con via D’Annunzio. I malviventi hanno forzato la serranda con un piede di porco e dopo essersi introdotti nel locale, hanno portato via la cassa che conteneva 550 euro.

Ad accorgersi del furto è stata una dipendente che ieri mattina alla quattro, arrivata per aprire il locale ha trovato le porte spalancate. Subito ha avvisato il titolare Salvatore Platone «In questa strada purtroppo stanno accadendo cose poco piacevoli. «Prima hanno svaligiato la pizzeria e adesso il nostro locale. Hanno preso soltanto la cassa, senza toccare la tv, né le bottiglie, né altra merce». Platone ieri ha presentato denuncia ai carabinieri. Con lui ha portato anche le immagini delle telecamere che inquadrano due uomini con il cappuccio della felpa calato in viso che li rende irriconoscibili. Si siedono anche con tutta calma nel gradino davanti all’ingresso del locale.

Qualche settimana fa furto fotocopia alla vicina pizzeria Diametro 30: anche qui i ladri avevano portato via la cassa che conteneva pochi spiccioli ma per entrare avevano creato molti danni.

Saranno adesso le indagini dei carabinieri a stabilire se i due furti siano collegati.

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