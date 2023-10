Ladri scatenati,  raid su sei auto 

Hanno rotto i finestrini con un martello per entrare nelle auto e portar via tutto quello che i proprietari avevano lasciato all’interno: borse, monetine e poco altro. Ladri scatenati in via Piero Della Francesca a Su Planu, dove nelle scorse notti sono state prese di mira sei automobili parcheggiate in strada. Gli automobilisti derubati hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Le telecamere della zona potrebbero aver ripreso il raid.

I ladri, oltre ai pochi oggetti di valore trovati negli abitacoli delle auto, hanno portato via anche alcuni documenti: «Si tratta di pratiche sanitarie e altre carte che potrebbero essere state abbandonate in strada», spiega una delle persone derubate, «se qualcuno dovesse trovarle spero che le consegni alle forze dell’ordine».

RIPRODUZIONE RISERVATA