Ladri scatenati nelle scuole della provincia. Colpi sia a San Sperate sia a Senorbì. Ma le indagini dei carabinieri potrebbero essere vicine a una svolta.

I colpi

Almeno tre le tentate effrazioni che hanno interessato la scuola primaria di via Sassari a San Sperate nelle ultime settimane e la scuola civica, la cui sede si trova all’interno dello stabile a pochi passi dal municipio. Fabio Tidili, membro del Consiglio d’amministrazione, racconta: «Dopo un’ispezione accurata abbiamo riscontrato danni a porte e finestre, comunque marginali rispetto al valore complessivo che viene conservato a scuola».

I carabinieri, intervenuti sul posto ogni volta, in un caso avrebbero messo in fuga il ladro. In quell’occasione l’autore del blitz ha perso anche la refurtiva, circa 10 euro in monete, forse anche meno. Un bottino esiguo, a confronto con la strumentazione e il materiale conservato nella struttura.

Certo è che almeno il «distributore automatico è stato vandalizzato e svuotato delle monetine», aggiunge Tidili. Intanto ecco le contromisure, per evitare rischi futuri: «Il Cda ha ammodernato il sistema d’allarme, ora può essere controllato e monitorato da remoto». E chiude: «Il problema della sicurezza non è circoscritto solo all’area in gestione alla scuola civica, ma all’intera struttura dell’istituto comprensivo, e quindi anche della palestra. Ritengo necessario che venga implementato quantomeno un sistema di video sorveglianza per garantire il regolare svolgimento in sicurezza di tutte le attività che interessano lo stabile».

Il sindaco

Il sindaco Fabrizio Madeddu ringrazia i carabinieri: «Per fortuna anche grazie al loro rapido intervento non è mai stato portato via nulla di valore e questa è già una buona notizia. I danni, causati dai tentativi di effrazione, però ci sono e si sta provvedendo alla sistemazione. La videosorveglianza? Abbiamo già in programma di implementarla e migliorarla con alcuni fondi che abbiamo individuato. Uno strumento fondamentale, anche come deterrente in questi casi».

Trexenta

A Senorbì colpi in fotocopia rispetto a quello registrati a San Sperate. A essere preso di mira è stato l’istituto Agrario. Per due volte i ladri hanno violato l’ingresso dell’istituto nel corso della note per svaligiare le macchinette che distribuiscono panini, merendine e bibite. Anche in questo caso i danno più rilevanti per forzare gli ingressi della scuola: il bottino è stato di poche decine di euro in monetine. Resta comunque l’allarme in tutta la Provincia per i furti nelle scuole avvenuti anche a Villacidro e a Guspini nello stesso arco di tempo. Sul fatto indagano i carabinieri che starebbero seguendo un precisa pista.

(ha collaborato

Severino Sirigu)

