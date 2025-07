Ladri scatenati nella zona industriale, rubata una cassaforte 

Ladri in azione a Santadi, nella notte tra l’8 e il 9 luglio, nella zona industriale del paese dove hanno sede diverse aziende.

A subire il primo furto è stata la società di Yuri Mocci dove i ladri hanno portato via martelli demolitori, smeriglio e altre attrezzature che hanno utilizzato per eseguire il furto successivo. Il secondo passaggio dei ladri è stato nella falegnameria Cinus da dove sono riusciti ad aprirsi un varco, con i martelli demolitori, sul muro che confina con quello del supermercato Crai. Una volta nel supermercato, hanno scardinato la cassaforte, che pare abbiano aperto in un secondo momento. L'ultima fase è stata il furto di un furgoncino dove hanno caricato la refurtiva per poi fuggire indisturbati. Il mezzo è stato ritrovato il giorno dopo a Masainas, con l'attrezzatura ancora all’interno, compresa la cassaforte senza soldi (cifra da quantificare) che erano stati lasciati prima della chiusura e utili con ogni probabilità per l’apertura delle casse. Immediate le denunce per i furti. Ruolo fondamentale per le indagini in corso delle forze dell’ordine lo avranno le telecamere di sorveglianza delle vicine attività commerciali.

