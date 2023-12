Ladri scatenati nei negozi 

Si avvicina il Natale e a fare festa (a modo loro) sono i ladri. Concessionarie d’auto, centri commerciali, negozi, distributori di carburanti e bar annessi: da poco più di una settimana i furti (grosso modo come già accaduto l’anno scorso di questi tempi) tolgono il sonno soprattutto ai commercianti e ai gestori di servizi. E in alcuni casi i colpi messi a segno hanno generato bottini davvero ingenti.

In concessionaria

Come quello di tre notti fa nella concessionaria d’auto dell’imprenditore Gigi Lai, nella zona Pip di via Nazionale: sparita una nuova Fiat 500X, del valore di circa 30 mila euro cui sommare i danni ad altre infrastrutture. Le modalità del colpo messo a segno sono state quasi rocambolesche. La vettura era nel parcheggio interno. «I ladri sono arrivati attrezzati – spiega il titolare – perché hanno manomesso indisturbati il motore di apertura del parcheggio, poi quando si sono accorti che la 500 non partiva, hanno estratto la batteria da una vettura vicina e l’hanno installata in quella da rubare: lo stesso hanno fatto con le targhe». L’imprenditore si è rivolto ai carabinieri. Si sta cercando di capire quanto possa essere servito il servizio di vigilanza.

Ultimo blitz

Ma, in ordine di tempo, l’ultimo colpo è avvenuto proprio la notte scorsa. Colpita la gioielleria "Vista Store” di via Stazione, con un bottino (fra merce e danni) di diverse migliaia di euro. Il furto è avvenuto poco prima di mezzanotte e mezza. Dalle immagini di videosorveglianza di negozi vicini già consegnate ai carabinieri si notano due persone che giungono davanti al negozio con una Fiat500, verosimilmente la stessa rubata dalla concessionaria Lai. Forzano con una sbarra di ferro la vetrata antisfondamento ed entrano nel locale. Mandano in frantumi la vetrata e alcuni espositori, poi riescono a fare man bassa di alcuni orologi di valore, alcuni pc, delle cassette con poche centinaia di euro: «Sono cose che ti portano alla disperazione – contesta Davide Argiolas, il titolare – non se ne può più di questa malvivenza».

I precedenti

Le scorrerie dei ladri (che a Carbonia fra alti e bassi non si sono mai fermate), hanno iniziato ad intensificarsi di nuovo da circa dieci giorni. Nel mirino il distributore di carburanti Agip sulla sp2 vicino a Flumentepido: «Pochi spiccioli rubati dalla cassa – spiega il titolare Gianpiero Bindo – ma danni soprattutto agli infissi perché hanno forzato e danneggiato porte e altre cose». Furto diversi giorni fa anche in un negozio di ricambi d’auto lungo la statale 126 zona Sirai (già segnalato ai carabinieri). E, una settimana fa, ha avuto a sua volta del clamoroso il colpo messo a segno al centro commerciale IperPan di via Stazione: i ladri sono entrati nei locali in sostanza da una porta-vetri principale. L’hanno forzata con un piede di porco e sono riusciti a mettere insieme 800 euro dai fondi lasciati nelle varie casse.

