Ladri scatenati, negozi nel mirino 

Furti a raffica per le strade di Assemini. La cittadina ha vissuto le prime due settimane dell’anno all’insegna della criminalità, tra raid vandalici, incendi, veicoli rubati. Ma non solo: anche le attività commerciali sono prese d’assalto dai malviventi.

Via Sardegna, strada ricca di negozi, è stata ultimamente teatro di vari episodi: i ladri hanno forzato serrature, rubato le casse e lasciato una forte preoccupazione tra commercianti e cittadini. L’episodio più recente lo racconta Erika Sollai, 45 anni, panettiera: «Arrivando a lavoro alle 7, qualche giorno fa, ci siamo trovati davanti una brutta sorpresa. Il portoncino era stato scassinato, il fondo cassa svuotato. Non trattandosi più di un caso isolato confidiamo che l’amministrazione, in collaborazione con le forze dell’ordine, si adoperi per garantire tranquillità e sicurezza». Di colpi analoghi, in via Sardegna, sono state oggetto svariate attività: farmacia, profumeria, bar, fast food, pizzeria, pasticceria, parruccheria, sono solo alcune. Intervenuto per riparare molti dei serramenti scassinati, Tonio Tatti, 57 anni, titolare di una ditta che si occupa di porte e portoni, racconta di essere stato lui stesso vittima di furto: quello del suo furgoncino di lavoro.

Tanto il brusio per le strade, tangibile la solidarietà della comunità. Tutti chiedono di incrementare i controlli nonostante la consapevolezza che non sia facile impegnare la polizia locale nelle ore notturne.

La banda in azione

Immagini da film quelle girate dalle telecamere private del bar di Andrea Lecis, 31 anni, imprenditore: «Sono arrivati in tre, con un furgone rubato a Cagliari e trovato poi abbandonato nella cunetta della Pedemontana. Hanno divelto le fioriere in cemento armato, fatto leva sulla serranda in acciaio e scassinato il portone d’ingresso laterale. Una volta dentro hanno rubato le casseforti, i cambiamonete e i gratta e vinci. Un danno da circa 25mila euro, a cui bisogna aggiungere la spesa per l’acquisto dell’impianto di allarme».

Commenta Alessandro Piano, 56 anni, commerciante: «Non tutte le attività sono provviste di videosorveglianza perché costerebbe troppo. Le telecamere installate dieci anni fa in alcuni lampioni hanno un raggio d’azione di due chilometri: peccato non siano mai state attivate. Le forze dell’ordine in servizio ad Assemini purtroppo non hanno organici sufficienti per sopperire al fabbisogno di controlli continui in una cittadina come la nostra».

La speranza è che le tracce di sangue rinvenute dal Ris nella profumeria Douglas di via Sardegna portino a rintracciare gli artefici di quell’assalto.

Il sindaco

«Quella della delinquenza – ammette il sindaco Mario Puddu – conclude: è una piaga che sta diventando sempre più pesante, non solo ad Assemini. Mi sto muovendo per confrontarmi con il prefetto affinché ci venga incontro con un potenziamento della polizia di stato e dei carabinieri. Salute e sicurezza sono il mio primo pensiero – conclude – e non resterò a guardare inerme il diffondersi della criminalità nelle ore notturne».

