Ladri scatenati in via Porto Botte: tabaccheria e market nel mirino 

Doppio colpo nella notte in via Porto Botte a Monserrato dove i ladri hanno preso di mira una tabaccheria e un negozio di generi alimentari. Ad agire potrebbe essere stata un’unica banda: lo fa pensare la vicinanza dei due esercizi commerciale e la dinamica dei due furti: i ladri sono forse arrivati in auto, utilizzando poi un “piede di porco” per sollevare le serrande dei due locali, prendendo poi di mira i registratori di cassa e lasciandosi dietro tutto l’altro che avrebbero potuto arraffare. Si sono poi allontanati facendo perdere le loro tracce: non è da escludere che uno dei componenti la banda sia rimasto in auto durante il colpo, a fare da vedetta. Magro il bottino: si parla complessivamente di poche centinaia di euro in contanti.

Il doppio furto è stato scoperto all’alba da alcuni passanti con l’immediato arrivo dei carabinieri della Stazione. Le indagini sono così subito scattate anche con l’esame di alcune telecamere e con la ricerca di eventuali testimonianze. Diverse le persone interrogate nella caserma di Monserrato. Sarebbero state effettuate anche alcune perquisizioni. Sulle indagini viene comunque mantenuto uno stretto riserbo.

