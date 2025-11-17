Ladri scatenati in via Lubiana: nel mirino la Protezione civile 

Colpo nella notte ai danni della sede della Protezione civile Ser di Carbonia, impegnata nelle attività di antincendio e pronto intervento sul territorio. Ignoti hanno portato via attrezzature per un valore stimato in diverse migliaia di euro, anche se la quantificazione esatta è ancora in corso. Secondo quanto riferito dal presidente Francesco Uda, i ladri hanno tagliato il lucchetto del cancello che si affaccia su via Lubiana e successivamente forzato gli accessi ai locali dove i volontari custodiscono i materiali operativi. L’elenco di ciò che è sparito è lungo: un compressore, due generatori di corrente, un atomizzatore spalleggiato utilizzato per lo spegnimento degli incendi, una pompa ad immersione e numerosi strumenti di minor dimensione, tra cui motosega, smerigliatrice e torce ancora confezionate. Trafugato anche un carrello con circa 300 utensili da lavoro, del quale i malviventi hanno abbandonato solo l’imballo. Forzato inoltre il deposito dell’abbigliamento: mancano alcune paia di scarpe antinfortunistiche nuove e una tuta da intervento. «Non ce lo aspettavamo – commenta Uda –. A mio parere si tratta di un’azione mirata: sapevano cosa cercare. Nonostante il danno, continueremo a garantire il nostro servizio alla città». Informato dell’accaduto anche il sindaco Pietro Morittu. «Esprimiamo vicinanza alla Ser – ha detto il primo cittadino – e ai volontari che ogni giorno lavorano per la sicurezza dei cittadini. Un furto come questo non è solo una violazione, ma danneggia l’intera comunità», ha dichiarato. (f. m.)

