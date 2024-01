Ladri scatenati in paese 

Cresce la preoccupazione per le continue violazioni di domicilio. L’area d’azione dei ladri è circoscritta al centro del paese, dove agiscono sapendo che i residenti non si trovano in casa. Dal primo gennaio a oggi sono almeno tre i casi noti ma si suppone che possano essere molti di più. L’ultimo episodio risale alla notte scorsa, in via Parini. I ladri, si sono introdotti probabilmente arrampicandosi attraverso il tubo delle acque piovane. Una volta dentro, hanno rovistato e messo a soqquadro tutti gli ambienti, alla ricerca di qualche oggetto di valore ma sono andati via a mani vuote. Gli altri casi hanno interessato due case di via Vittorio Emanuele e via Garibaldi. (a. cu.)

