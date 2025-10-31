Ladri scatenati, furti a catena 

Mentre le forze dell’ordine danno la caccia ai ladri sorpresi nella chiesa di Villaperuccio non conosce sosta la catena di furti nel Sulcis. Nella notte tra giovedì e venerdì i malviventi sono entrati in azione quattro volte: nella chiesa del Cristo Re, nelle sede di tre associazioni e in un distributore di carburante. Sono state inoltre forzate due auto in sosta. In una circostanza sono stati anche filmati dalle telecamere di sorveglianza. Un’escalation che sembra non finire mai. La tensione è altissima, tanto che ieri anche il sindaco di Sant’Antioco ha lanciato un appello alle istituzioni, chiedendo interventi urgenti per garantire la sicurezza. Cosa che hanno fatto anche primi cittadini di Santadi, Villaperuccio e Nuxis.

Furti a Carbonia

Una nuova ondata di furti ha scosso Carbonia e il basso Sulcis nella notte appena trascorsa, alimentando un clima di crescente preoccupazione. In città il primo allarme è scattato poco prima delle 23 in via Lubiana, nella sede dell’ex circoscrizione comunale, che ospita le associazioni “Il Pane e le Rose”, “Vespa Club Carbonia” e “Group Vanguard Carbonia”. «Fortunatamente i danni sono stati limitati grazie all’intervento tempestivo dell’allarme e delle forze dell’ordine», racconta Pietro Loddo del Vanguard. «La nostra preoccupazione maggiore era per i giocattoli destinati ai bambini per Natale». Sul posto sono intervenuti i vigilantes e i carabinieri. Poche ore dopo, intorno alle due del mattino, nuovo blitz nella parrocchia di Cristo Re in piazza Iglesias. I malviventi hanno forzato gli infissi dell’oratorio, provocando gravi danni. «Non so cosa pensino di trovare in una chiesa», commenta amareggiato don Massimiliano Congia. In via Abruzzi, invece, sono state forzate le portiere di due auto: in quella di proprietà di Matteo Cosa, è sparito solo un borsone da calcio poi recuperato. Colpo anche all’impianto Eni di Sirai, riaperto da meno di due mesi: sfondato il vetro d’ingresso, i ladri hanno rubato poche monete e un mazzo di chiavi. Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto strumenti da scasso e tracce di sangue. Paura anche a Tratalias, dove due uomini mascherati hanno tentato di entrare in una casa ma sono stati messi in fuga dai proprietari. A Narcao invece è stata rubata un’auto.

La preoccupazione

Intanto a Villaperuccio il clima resta teso dopo l’ennesimo tentativo di furto nella chiesa della Beata Vergine del Rosario. «Viviamo nel terrore, barricati in casa», raccontano i residenti. Don Diego Cerniglia, parroco del paese, ha disposto nuove misure di sicurezza: sostituzione delle serrature, installazione di grate e potenziamento della videosorveglianza. Mercoledì sera molti cittadini si sono organizzati in ronde improvvisate per dare la caccia ai ladri. I sindaci del territorio, da Villaperuccio a Nuxis e Santadi, chiedono più controlli e rassicurano i cittadini. «La paura è tanta – ammette Massimo Impera, primo cittadino di Santadi – ma restiamo uniti per riportare la calma». (m. g. p. – f. m.)

