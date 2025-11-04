VaiOnline
Carbonia-Iglesias.
05 novembre 2025 alle 00:15

Ladri scatenati, cittadini esasperati 

A Sant’Antioco una persona è stata arrestata tre volte in tre giorni 

Furti e polemiche nel Sulcis. Mentre dal pomeriggio di lunedì alla scorsa notte si registrano altri tre colpi portati a segno dai ladri a Carbonia e al confine con Iglesias, a Sant’Antioco la stessa persona fermata già da due volte dai carabinieri e poi rimessa in libertà è entrata in azione per la terza volta: sulla sua strada ha trovato dei cittadini che hanno fatto in modo che non fuggisse sino all’arrivo dei carabinieri. Domani lo aspetta il rito direttissimo.

I furti

Nella notte tra lunedì e martedì i ladri sono entrati al Jo Bar che si trova lungo la strada provinciale 2, in località Barega, al confine tra i territori di Carbonia e Iglesias. A farne le spese Alessandro Trastus, che da circa un anno gestisce il bar: «Purtroppo, dopo un anno di duro lavoro, hanno deciso di mettermi in grosse difficoltà, – dice il giovane mentre nel bar sono all’opera gli operai per cercare di sistemare la l’inferriata e la porta a vetro gravemente danneggiata durante la spaccata notturna. I danni ammontano a circa ventimila euro. Le telecamere hanno immortalato il blitz messo a segno attorno alla mezzanotte da due persone mentre una terza li aspettava in macchina. In 7 minuti hanno forzato l’inferriata e con non poche difficoltà aperto la portafinestra in cui sono ben evidenti i segni dell’effrazione. All’interno hanno fatto man bassa di tutto, portando via le sigarette esposte e i gratta e vinci per un valore stimano di circa 14 mila euro; danni anche allo slot machine. Prima di andare via hanno caricato la macchinetta cambia monete, con all’interno circa 2000 euro nella Fiat Punto (che par sia quella rubata domenica a Carbonia) che è stata abbandonata e data alle fiamme in un area a ridosso della Sp2 tra Is Pireddas e Genna Corriga. All’interno c’era la macchinetta cambia monete completamente incenerita. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Iglesias. A Carbonia nelle stesse ore c’è stato un tentativo di effrazione in un negozio di vernici di via Logudoro e lunedì pomeriggio i ladri sono entrati in una palestra che si trova in viale Arsia. Sono entrati forzando la porta d’ingresso che si trova nella scalinata che porta a via Cannas e hanno portato via dei soldi che hanno trovato in cassa, diversa attrezzatura di lavoro e un trapano.

Tre fermi

Intanto a Sant’Antioco è polemica dopo che un uomo, Alessandro Corrò, è stato arrestato per tre volte in tre giorni consecutivi per furti in appartamento. L’ultimo episodio ieri mattina quando il topo d’appartamento è stato bloccato da un cittadino, proprietario della casa presa di mira. Intorno a lui, un gruppo di persone inferocite avrebbe voluto far giustizia da sé, ma l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Oggi si terrà la direttissima. Il sindaco Ignazio Locci, è preoccupato: «La gente non si sente più protetta la situazione potrebbe diventare incontrollabile. Speriamo che la lettera inviata dai sindaci al Prefetto e al ministro Piantedosi possa portare a cambiamenti e a interventi da parte loro che possano ripristinare un clima sereno».

Nel frattempo, cresce la frustrazione tra i cittadini, alcuni dei quali, come è accaduto a Villaperuccio, stanno valutando la creazione di gruppi di vigilanza. (red. sul.)

