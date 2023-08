Ladri nell’azienda dei prefabbricati 

Hanno approfittato del trambusto causato dall’incendio che ha stravolto il Comune di San Giovanni Suergiu e hanno commesso un furto che ha rischiato di mettere in ginocchio una delle attività storiche del paese e dell’intero Sulcis.

Il colpo

Quando Gianni Carboni ieri mattina è entrato nel magazzino della sua azienda che si affaccia sulla statale 126 non riusciva a credere ai propri occhi: era sparito praticamente tutto. Carboni è il titolare della Sel-Com, un' azienda leader in Sardegna da oltre 40 anni nel settore delle costruzioni, specializzata nella progettazione e vendita di case mobili e prefabbricati. Da sempre riferimento nel settore turistico e alberghiero in Sardegna in questi mesi è impegnato nella realizzazione di tanti lavori attesi in ogni angolo della Sardegna: «Abbiamo chiuso per il weekend ma sabato mattina sono passato nel capannone ed era tutto in ordine – racconta l’imprenditore – probabilmente hanno colpito in due volte approfittando del trambusto che in queste due giornate di fuoco ha fatto concentrare tutti, forze dell’ordine comprese, in altre zone del paese». I ladri hanno tagliato una rete in un punto in cui non potevano essere scorti da chi percorreva la statale e con ogni probabilità hanno raggiunto il magazzino con un mezzo: «Impossibile portare via tanta roba a piedi – spiega ancora l’imprenditore – hanno portato via tanti trapani, alcuni ancora imballati, le motoseghe, le aspirapolvere, le smerigliatrici, gli avvitatori, i gruppi elettrogeni e poi una marea di cavi elettrici, tutta la minuteria idraulica, i raccordi, la rubinetteria e ogni altro oggetto rivendibile tranne i sanitari forse troppo pesanti o ingombranti per essere trasportati».

Il danno

Tutto ciò che poteva essere rivenduto è stato portato via: «Una danno di svariate decine di migliaia di euro – aggiunge – a questo occorrerà aggiungere i danni che potrebbero comportare le consegne in ritardo l’enorme spesa che dovremo affrontare per ricomprare quanto occorre per provare a ripartire». Era già stata dura ricominciare dopo il Covid, ora questo altro colpo all’azienda: «I carabinieri sono arrivati dalla stazione di San Giovanni Suergiu e da Carbonia non appena abbiamo dato l’allarme – conclude – hanno già avviato le indagini e le immagini della videosorveglianza potrebbero dare una mano. Siamo certi che i ladri proveranno a rivendere tutto: il nostro auspicio è che chi dovesse essere contattato per eventuali offerte di materiale o dovesse averne notizia avvisi subito i carabinieri».

