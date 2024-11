Ladri nella pizzeria Movies, rubati hamburger e bistecche 

Non si ferma la raffica di furti nei negozi del centro. Nella notte tra giovedì e venerdì due i colpi, in una pizzeria in via Fadda e in un negozio di ottica a Pitz’e Serra.

Nel mirino dei balordi è finita la pizzeria Movies e a raccontare quando accaduto è il titolare Andrea Lorenzetto: «Ieri mattina sono andato al locale perché adesso stiamo aprendo anche a pranzo, e ho notato che c’era una finestra aperta – racconta -. Dentro però non mi sembrava ci fosse niente di strano perché i pc erano al loro posto, così sono andato tranquillamente a fare colazione». Poi l’amara scoperta. «A un certo punto mi hanno chiamato i dipendenti che nel frattempo erano arrivati e aveva visto cosa era successo». Il bottino? «Hanno portato via il fondo cassa, qualche centinaio di euro e poi si sono diretti nel frigo dove hanno preso tutte le tagliate di manzo e gli hamburger». Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini. «Dalle immagini delle telecamere» aggiunge Lorenzetto, «si vede un ladro accovacciato, con in testa un cappuccio e anche i guanti che prende i soldi dalla cassa». I titolari sporgeranno adesso denuncia e hanno già consegnato ai carabinieri le immagini delle telecamere.

Colpo anche in un negozio di ottica dove sono stati rubati circa 300 euro di fondo cassa e numerose paia di occhiali.

