Ladri nel market, scompare la cassaforte 

Se la sono squagliata poco prima delle sette del mattino, con la cassaforte del Superpan di via del Canneto nel portabagagli aperto di un’auto bianca. Il blitz dei ladri al Quartiere del sole è di giovedì della scorsa settimana, ma sulla notizia è stato mantenuto uno stretto riserbo. Indagano i carabinieri, ma al momento non sembra che ancora ci sia una svolta nelle indagini.

Il blitz all’alba, dunque, nove giorni fa. Una banda di ladri ha forzato la porta d’ingresso principale del supermercato ed è entrata poi negli uffici. Lì era custodita una piccola cassaforte, probabilmente non murata, che conteneva gli incassi delle ultime ore prima della chiusura del supermercato la sera precedente. A quanto sembra, nella denuncia, i responsabili del punto vendita della catena di supermercati avrebbero indicato in circa seimila euro in contanti l’ammontare del bottino.

L’allarme è scattato quando sono giunti i primi dipendenti del punto vendita, che hanno trovato la porta aperta. In via del Canneto sono giunte le pattuglie del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia dei carabinieri e i loro colleghi della stazione di San Bartolomeo. Gli investigatori stanno ora scandagliando le immagini registrare dall’impianto di videosorveglianza, alla ricerca di elementi utili per condurre in porto le indagini in corso. Parrebbe che, in quelle immagini, compaia il commando con il volto coperto che trasporta la cassaforte fino a un’auto bianca che poi si allontana con il portellone aperto.

