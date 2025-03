Ladri in pineta: rubato un tavolo da pic-nic. Il paese si indigna 

La scomparsa di un tavolo da pic-nic dalla pineta di Guspini ha destato stupore fra i residenti. Due metri per tre, del valore di circa duemila euro, il tavolo era stato installato circa un anno fa durante i lavori di riqualificazione dei percorsi. Ad accorgersi della sparizione, domenica mattina, alcuni frequentatori dell’area. Luca Sardu: «È un atto vergognoso. Che tristezza». Maria Cristina Meloni: «Era un bene comune ed era utile a chi frequenta la pineta». Rammaricato anche Marcello Bovio.

Il furto è stato accertato dai tecnici comunali. Nei prossimi giorni verrà fatta una denuncia alle compenti autorità. Si sospetta che i ladri abbiano agito su commissione utilizzando un camion con gru e che il tavolo sia stato usato per arredare un giardino privato.

Ampio e infuocato il dibattito sui social. Molti residenti da tempo auspicano l’utilizzo delle telecamere per sorvegliare le zone urbane e anche quelle extraurbane. «Un gesto del genere va a ledere tutta la comunità», commenta Simona Cogoni del gruppo consiliare Impari: «Amo la libertà ma occorre più controllo e presidio del territorio. L’emergenza educativa è sempre più evidente, e siamo tutti chiamati in causa, ma senza regole non vi va da nessuna parte. Sono disgustata e preoccupata».

