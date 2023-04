Ladri in casa mentre fa la spesa 

Sono stati ripresi da una telecamera nelle vie del centro, ora sono ricercati dalle forze dell’ordine. In maniera inquietante si aggiravano per le vie periferiche di Macomer. Suonavano il campanello delle abitazioni e, se nessuno rispondeva, aprivano il portone di ingresso con un dispositivo portando via oggetti di valore. I ladri sabato mattina hanno messo a soqquadro una casa in via Alagon. Probabilmente hanno visto la padrona di casa allontanarsi in auto per fare la spesa e sono entrati in azione. Indisturbati hanno messo sottosopra l’intera casa, portando via oggetti di valore.

L’allarme

La donna, al rientro dopo mezz’ora, ha avuto l’amara sorpresa. Ha subito denunciato il furto alle forze dell’ordine e ai carabinieri ha portato anche il fermo immagine di un gruppo di uomini, sconosciuti, ripresi dalle telecamere. Si tratterebbe di una banda di romeni, che si sposta in tutta la Sardegna centrale, per mettere colpi come quello di Macomer. Secondo le indiscrezioni, questi avrebbero provato a suonare in diverse abitazioni e, quando qualcuno rispondeva, si allontanavano, oppure dicevano di aver sbagliato casa. In tutta la cittadina è scattato l’allarme, divulgato attraverso i social, con tanto di foto dei ladri ripresi dalle telecamere in via Alagon.

Le ricerche

Le forze dell’ordine sarebbero sulle tracce dei ladri, ma in caserma nulla trapela. Gli investigatori chiedono ai cittadini la massima allerta e di segnalare subito in caserma o in commissariato la presenza di persone sospette. «Si tratta di un fenomeno inquietante emerso in questi ultimi giorni - dice il sindaco Antonio Succu - . Sono certo che polizia e carabinieri stiano facendo il loro dovere, sia per individuare i responsabili, che nel potenziamento della vigilanza».