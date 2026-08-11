Ladri in azione, scultura trafugata dalla casa di Ferruccio Ferru 

La sua casa è piena di sculture e dipinti che ha realizzato con le sue mani. E Ferruccio Ferru, artista di Sestu, non si fa certo problemi a regalare una sua opera anche a chi ha appena conosciuto. Per questo, quando ieri è uscito di casa e ha visto che una sua scultura, da anni appesa accanto alla porta di casa, era sparita, per lui è stato un doppio dispiacere. «Rappresenta un viso allungato, stile Modigliani. Sono quasi contento che sia piaciuta così tanto da portarla via», scherza. «Però, bastava che, chiunque sia stato, me l’avesse chiesta: l’avrei regalata volentieri». Forse, ipotizza, «è stato uno scherzo cattivo, ed è questo che fa più male. Comunque non intendo denunciare. Spero che chiunque sia stato, si metta una mano sulla coscienza e passi a trovarmi, le scuse avrebbero molto più valore». A Sestu tutti conoscono Ferruccio, le sue sculture riprendono l’arte prenuragica in uno stile originale, mentre i quadri puntano su uno stile astratto usando anche materiali di riciclo. «Fare arte è la vita, per me», dice lui, e la sua casa in via Venezia è diventata sede di mostre, organizzate con la curatrice Alessandra Sorcinelli. «Io non mi lascio abbattere e continuo a creare. La prossima mostra la organizzeremo a San Gemiliano, per il 6 di settembre e ci saranno tanti altri artisti». ( g.l.p. )

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