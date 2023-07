Ladri in azione nella rivendita di trattori 

I ladri sono entrati in azione la notte scorsa in un negozio che si occupa di vendita ma anche di riparazioni di mezzi agricoli. E, secondo una prima stima, sono fuggiti con un bottino di oltre settemila euro di attrezzature. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Ghilarza.

Il colpo è stato messo a segno nel cuore della notte fra lunedì e martedì nel viale Matteotti, in una zona piuttosto centrale. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, i ladri avrebbero manomesso uno degli ingressi del negozio, sarebbero entrato nel locale e in maniera indisturbata sono riusciti a portare via diversi attrezzi e utensili utilizzati in agricoltura. Poi sono fuggiti e solo ieri mattina il proprietario del negozio ha scoperto il furto.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri che adesso stanno effettuando gli accertamenti per cercare di individuare i responsabili.

