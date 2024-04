Ladri in azione nella rivendita di prodotti per l’agricoltura 

Hanno agito di notte, scassinando con un cacciavite il distributore automatico del caffè per rubare le monete all’interno e hanno messo le mani sul registratore di cassa, prelevando i pochi euro, per poi fuggire con l’esiguo bottino. Amara sorpresa per i dipendenti della ditta “Lasio Agricoltura”, con sede nella zona Pip di Serramanna, che nella mattinata di ieri si sono resi conto di aver subito una visita dei ladri, solo per puro caso avvicinandosi all’erogatore delle bevande durante la pausa caffè. «Sono entrati dalla porta posteriore e hanno portato via poche monete», commenta Alberto Lasio, 53 anni, titolare dell'azienda. Ho sporto denuncia per una doverosa segnalazione del fatto ai carabinieri e per una forma di correttezza nei confronti delle altre attività». conclude Lasio.

Con la ricostruzione dell’accaduto fatta attraverso l’ausilio delle telecamere di sorveglianza, è partita l'indagine da parte dei carabinieri di Serramanna, che confermano le recenti segnalazioni da parte di altri esercenti, dove vengono denunciati tentativi di furto nelle loro attività. Alessandra Lasio, titolare di un negozio di intimo nella centrale via Roma dice: «Da poco hanno forzato la saracinesca, ma grazie alla porta blindata non sono riusciti ad entrare nel locale. Dobbiamo sempre denunciare e prestare attenzione».

