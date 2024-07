Ladri in azione nella notte nel bar Brico 

Con la fretta di scappare, o forse per una distrazione, hanno anche dimenticato il "piede di porco" con il quale erano riusciti a forzare uno degli accessi nel retro del bar. È un bottino molto ingente, che ad una prima stima si aggira sui 15.000 euro, quello che alcuni malviventi sono riusciti illegalmente a conquistare con la razzia compiuta nel bar Brico di via Roma adiacente ai locali di un ex emporio di bricolage, il Bricofer.

A parte i 400 euro in contanti prelevati dalla cassa, i ladri sono riusciti ad impossessarsi di tantissime stecche di sigarette, quelle esposte negli scaffali e quelle accantonate in un piccolo deposito. Il furto, non il primo subito dal bar, sarebbe stato commesso ieri notte oppure nella notte fra sabato e domenica. Di sicuro la titolare, Lisa Sanna, lo ha scoperto ieri mattina all’apertura dell’esercizio commerciale. «Ed è stata una sorpresa amarissima – commenta – perché già a fine febbraio avevano subito un furto più o meno della stessa entità: fra il primo e questo, abbiamo subito un danno economico di 40-45 mila euro che rischia di metterci in ginocchio». Il ladro (ma più verosimilmente i ladri), si è fatto largo col favore della notte forse da una porta secondaria degli ampi locali (ora completamente sgombri) dell’ex emporio. La presenza della sbarra in ferro ritrovata vicino alla cassa lascia supporre che sia stata forzata una porta che si affaccia sul retro dell’edificio. Poi i malviventi hanno agito indisturbati razziando quanto più possibile: stecche di sigarette, bottiglie di alcolici, il denaro lasciato in cassa. Hanno depredato quasi tutto. La titolare ha segnalato alle forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti.

