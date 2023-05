Ladri in azione nel parcheggio del Carrefour 

Ladri in azione nel parcheggio dell’ipermercato Carrefour. Nel pomeriggio di ieri qualcuno ha spaccato i vetri di un’auto in sosta per portare via uno zaino sportivo con un pallone e una bottiglietta d’auto.

A denunciare l’episodio è stato il proprietario dell’auto che sui social ha lanciato un appello: «Chiunque trovasse almeno lo zaino ci faccia sapere». Il vetro dell’auto dalla parte del passeggero è stato completamente distrutto. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere non solo nel parcheggio dell’ipermercato ma anche in pieno centro in città.

Alcuni mesi fa erano stati distrutti vetri e rotti specchietti di una cinquantina di auto in centro storico, e in alcuni casi erano stati portati via anche oggetti che si trovavano all’interno. La presunta responsabile era stata poi arrestata dopo le indagini delle forze dell’ordine.

