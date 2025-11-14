VaiOnline
Iglesias.
15 novembre 2025 alle 00:33

Ladri in azione in un negozio di fiori 

Furto nella notte tra giovedì e venerdì in una fioreria recentemente aperta nel quartiere di Serra Perdosa, a Iglesias. All’apertura del negozio, questa mattina, la titolare ha trovato il vetro della porta sfondato e l’intero incasso del giorno precedente sottratto, per un bottino di circa 200 euro.

«In 46 anni di altre attività di famiglia non ci era mai successo nulla – racconta Maria Grazia Loddi, titolare dell’attività –. Fidandoci, avevamo lasciato i soldi in cassa e ce li hanno portati via tutti».

Secondo la titolare, il ladro si sarebbe ferito tentando di entrare attraverso un piccolo foro nella porta, lasciando tracce di sangue, senza però essere immediatamente intercettato dalle forze dell’ordine. «Abbiamo richiamato i carabinieri, ma l’uomo è ancora a piede libero», aggiunge Loddi. La comunità locale ha espresso vicinanza ai titolari: «Tutti i commercianti di Serra Perdosa ci hanno supportato», spiega Loddi, sottolineando come il gesto del ladro abbia colpito non solo la loro attività, ma emotivamente l’intero quartiere. I carabinieri sono al lavoro per localizzare il responsabile, che sarebbe stato indentificato e avrebbe già precedenti per piccoli furti.

