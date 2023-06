Ladri in azione in centro: danni in diverse attività commerciali 

Diversi commercianti del centro sono rimasti vittime nelle ultime 48 ore di una serie di furti (in alcuni frangenti solo tentati) e danneggiamenti.

I malviventi, parrebbe legati al mondo della tossicodipendenza, sono entrati in azione sia nella notte fra martedì e mercoledì che in quella fra mercoledì e ieri. Nel complesso non si può parlare di bottini ingenti, ma sono comunque pesanti i danni che in certi casi sono stati arrecati agli infissi degli esercizi commerciali. Presa di mira l’attività di Massimo Fadda, in via Lucania, che si occupa di consulenza aziendale e manager di eventi: rubato un pc fondamentale per l’attività del professionista: «Per entrare hanno spaccato il vetro di una porta dopo che sono riusciti a sollevare una pesantissima serranda». A breve distanza, a subire il tentativo di furto è stata una sartoria. In piazza Ciusa colpita invece una parte dell’oreficeria Pala nella rivendita di medaglie e coppe: sparita varia merce dopo che è stata danneggiata la vetrina. Sempre sotto i portici della piazza, preso di mira l’adiacente panificio: i ladri si sono impossessati di un telefonino che poi però, grazie all’intervento delle forze dell’ordine, è stato recuperato e restituito ai proprietari. Ma i malviventi negli ultimi due giorni hanno concentrato la propria azione in altre aree del centro, come in via Catania: a farne le spese una pasticceria da cui è stato rubato un computer. Da alcuni giorni i commercianti del centro hanno notato la presenza di persone, abbastanza giovani, autori di comportamenti che hanno sollevato sospetti.

