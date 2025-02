Ladri in azione al centro scommesse 

Erano in tre e hanno agito in tutta fretta. Dopo essersi intrufolati all’interno del locale Bet 365, bar con annesso centro scommesse nella zona industriale di Baccasara, tre malviventi hanno rubato due cambiamonete e si sono dati alla fuga. Sono arrivati a bordo di una Fiat Panda, hanno parcheggiato nello sterrato dirimpetto l’attività commerciale e hanno raggiunto l’area in cui erano posizionati i cambiamonete automatici e le slot machine. Jeans chiari e felpa scura con tanto di cappuccio a nascondere il volto dalle videocamere, i tre hanno preso di forza i cambiamonete e hanno guadagnato l’uscita. Un piccolo intoppo, dopo avere fatto scivolare la prima sul pavimento: il filo del secondo cambiamonete è rimasto attaccato alla presa elettrica e uno dei tre ladri è tornato indietro, l’ha strappato e ha aperto la strada ai complici. Incerto l’ammontare del bottino.

Il proprietario del locale si è accorto del furto soltanto l’indomani mattina (il fatto è accaduto lo scorso fine settimana) e ha provveduto a presentare denuncia ai carabinieri della stazione di Tortolì che hanno avviato le indagini. Fondamentali per risalire all’identità dei tre fuorilegge potrebbero essere le immagini acquisite dall’impianto di videosorveglianza che ha ripreso tutti i movimenti messi in atto durante il furto.

