Ladri in azione a San Nicola 

Sono entrati in azione in pieno giorno. Incuranti del viavai davanti agli uffici di Abbanoa, i ladri hanno colpito al terzo piano di una palazzina di via Toscanini: appartamento svuotato di qualsiasi oggetto d’oro. E nel quartiere San Nicola torna la paura per i furti in abitazione, un fenomeno piuttosto diffuso in questa zona della città dove era stata presa di mira anche la chiesa parrocchiale di San Giovanni Evangelista. Sull’episodio intanto indagano le forze dell’ordine per cercare di risalire agli eventuali responsabili.

Il colpo

Sono stati i proprietari giovedì mattina, non appena sono entrati dentro casa, a scoprire di aver ricevuto visite sgradite. Il portoncino blindato era chiuso, nessun segno di scasso: i ladri, presumibilmente molto esperti, sono riusciti ad aprire la porta all’ingresso senza forzarla o danneggiarla. E una volta all’interno sono andati subito alla ricerca di gioielli e oggetti d'oro. Miravano solo a quelli perché l’argenteria e gli altri oggetti di valore non sono stati toccati; hanno rovistato un po’ ovunque, poi sono fuggiti con il bottino, ben attenti a chiudere dietro il sé il portoncino blindato per cercare di non destare sospetti e passare inosservati.

Le indagini

L’episodio è stato subito segnalato alle forze dell’ordine, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per cercare di risalire ai responsabili ed eventualmente recuperare i gioielli e gli altri oggetti d’oro portati via. Non è stata fatta ancora una stima precisa del bottino, e intanto al vaglio degli investigatori anche i filmati della videosorveglianza, nelle zona potrebbero esserci telecamere di privati che magari hanno immortalato movimenti sospetti.