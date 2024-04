«Ladri impuniti, la città è insicura» 

Quattro furti in pochi mesi. L’ultima incursione qualche giorno fa. Dopo avere forzato la porta, i ladri si sono introdotti nella pizzeria 4 Ganasce in via Garibaldi, hanno buttato all’aria tutto e sono andati via con il cassetto della cassa dove per fortuna c’erano solo pochi spiccioli.

E dire che il titolare Simone Nese, 30 anni, in quei locali di fronte alla piazzetta Sant’Efisio, si era trasferito soltanto da qualche settimana per lasciare via Porcu, dove di furti ne aveva subiti già tre. Ma cambia la strada ma non la musica.

Lo sfogo

«Purtroppo la città non è sicura» dice amareggiato Nese, «queste cose non mi sono mai capitate né a Cagliari, né a Sestu dove ho gli altri locali. E evidentemente non è nemmeno un problema di zone. La mancanza di sicurezza riguarda tutta Quartu».

Nell’ultima incursione, «prima hanno cercato di entrare dalla porta principale ma non ci sono riusciti e così si sono fatti strada dal civico 16 approfittando del fatto che la serranda non avesse il lucchetto. Hanno devastato tutto. Abbiamo trovato anche le birre per terra. Non pensavo che dopo gli episodi di via Porcu entrassero anche qui in via Garibaldi e per giunta poche settimane dopo l’apertura, sembra che i balordi ci stiano inseguendo».

I precedenti

In via Porcu tutto era cominciato negli ultimi mesi dell’anno scorso. «La prima volta», racconta Nese, «avevano rotto il vetro e portato via un monopattino elettrico che usavamo per le consegne, un ipad, il fondo cassa di 300 euro, prosciutti e vini». Poi il bis. «Anche la seconda volta avevano portato via il fondo cassa che si era ridotto però a poche monete perché dopo l’episodio precedente non avevo più fatto lasciare banconote alla chiusura e dalle immagini delle telecamere si vedeva un tizio che comodamente per una mezz’ora rovistava nella credenza».

Pochi giorni dopo la terza incursione: «Alle 6 del mattino. Rotta la vetrata, rovistato tutto e portato via anche una telecamera. Siamo davvero stanchi. Non serve fare denunce perché tanto o non si riesce a beccarli oppure anche se li fermano dopo pochi giorni sono di nuovo in giro a fare danni. Ci vorrebbero più controlli. Non servono neanche le telecamere perché basta mettersi un cappuccio in testa e il gioco è fatto. Quello che dispiace e che mi sono trasferito da via Porcu per via dei tanti furti e sono punto e a capo». Ma di certo Nese, che sta per aprire un locale anche a Milano, non ha intenzione di arrendersi: «Abbiamo già riparato la porta e messo dei pesanti lucchetti nelle serrande».

Escalation

L’allarme furti e incursioni era stato lanciato nelle scorse settimane anche dai commercianti di piazza Santa Maria e viale Colombo. Vetri spaccati di recente ad esempio al bar Sa Prazza e poi ai ristoranti Locanda Caddeo e Taccas, solo per citarne alcuni.

