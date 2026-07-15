Ladri immortalati nel centro sportivo 

Hanno scavalcato la recinzione per poi intrufolarsi dentro e saccheggiare il punto ristoro. È successo nella notte fra martedì e ieri mattina nel centro sportivo della Futura calcio, in via don Bosco, a Selargius. Un altro furto fra i campi della borgata Santa Lucia, poco dopo i salesiani, molto frequentati di giorno dai bambini del centro estivo. Tutto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza con i fermi immagine che sono stati pubblicati sui social dai dirigenti della società sportiva: «A chi stanotte è entrato furtivamente nella nostra struttura, facciamo presente che le immagini, interne ed esterne ad essa, sono già a disposizione a chi di dovere», scrivono. Nelle immagini si vedono due ragazzi - entrambi col viso oscurato - mentre si aggirano tra bancone e cassa del chiosco. Non è la prima volta che succede nel polo sportivo dedicato al calcio e il padel di via don Bosco: più volte in passato era finito nel mirino dei ladri.

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