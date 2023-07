Ladri e vandali in azione: rubati fiori e piante di ulivo 

Alcuni fiori estirpati, altri letteralmente strappati via e fatti sparire con il risultato di riportare alla nuda terra le aiuole, fino a ieri rigogliose in quanto curate costantemente, della piazzetta san Giovanni Battista, nei pressi dell’omonima grotta. L’azione dei ladri-vandali non si è però limitata alla zona della grotta: a seguito di alcune segnalazioni l’amministrazione comunale ha compiuto un sopralluogo nell’area de Sa Carruba (fianco campo da baseball) scoprendo che 4 delle 7 piante di ulivo messe a dimora insieme a tante altre appena in aprile (in occasione di un progetto sociale), erano state fatte sparire. Nella zona del “prelievo” sono ancora evidenti gli scavi che hanno permesso a qualcuno di asportare le giovani piante. «Sinceramente mancano le parole per commentare certi avvenimenti: ci vuole coraggio a compiere simili cretinate», afferma la sindaca Isangela Mascia che si è anche lasciata andare ad un lungo sfogo sui propri canali social.

«Naturalmente e senza utilizzare soldi pubblici - dichiara - sia i fiori delle aiuole sia le piante d’ulivo fatte sparire, saranno ripiantate. Sarebbe bello però che anche qualche cellula cerebrale provasse a svilupparsi in persone così tristi e frustrate». La sindaca risponde anche a chi chiede l’installazione di telecamere: «Posto che non è come semplice come installarle in casa propria, ritengo che se dobbiamo sorvegliare con una telecamera anche una pianta di ulivo, meritiamo di essere considerati una vergogna per l’umanità».

