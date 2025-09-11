Ladri e vandali devastano le auto 

L’allarme l’avevano lanciato già nelle scorse settimane, adesso i cittadini sono sfiduciati e impauriti. Nelle strade quartesi continuano i danneggiamenti alle auto lasciate in sosta sotto casa da chi non ha la possibilità di avere un parcheggio interno. Specchietti e cristalli rotti, ma anche gomme squarciate, sono all’ordine del giorno e alle quaranta vetture danneggiate nel corso di quest’anno se ne devono aggiungere altre cinque nell’ultima settimana tra le vie Francia, Solferino, Polonia e Fiume.

L’ennesima vittima

Ad avere l’amara sorpresa in via Solferino è stata Carla Mattana, 45 anni: «Avevo sentito i racconti di tante persone che negli ultimi tempi si erano ritrovate l’auto distrutta e stavolta purtroppo è toccato a me». La sua Dacia Sandero appena acquistata non ha più il finestrino laterale. «Quando sono uscita di casa per andare al lavoro, poco prima delle sei del mattino», dice ancora Mattana, «ho trovato la macchina con i vetri rotti. Hanno ribaltato il sedile posteriore e hanno rovistato nel portaoggetti, ma non lascio mai niente proprio perché parcheggio fuori dall’area condominiale. Aggiunge: «Hanno rubato un portamonete rigido dove c’erano pochi spiccioli, per fortuna non c’era altro. In genere lascio le chiavi di casa, ma stavolta le avevo in borsa». Quello che resta, oltre il danno all’auto, «è la rabbia: certo non fa piacere che succedano queste cose. Qualche giorno fa avevano incendiato un’auto qui vicino, in via Francia. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare svegli la notte per evitare che succedano queste cose?».

Continue incursioni

Soltanto qualche settimana fa un’altra auto era stata danneggiata e incendiata in via De Cristoforis: era quella di un istruttore di difesa personale, Daniele Portas. E prima era toccato a un’altra auto in via Polonia, anche questa data alle fiamme. «Siamo preoccupati», aveva detto Portas, «io ho perso l’auto che uso per andare al lavoro, ma purtroppo sono cose che stanno capitando a tanti e troppo spesso». Negli ultimi tempi è cambiata la dinamica. Mentre prima le auto venivano vandalizzate, probabilmente da ragazzini annoiati che spaccavano vetri e specchietti, adesso invece si danneggiano soprattutto auto di lusso per rovistare all’interno alla ricerca di soldi e oggetti.

La preoccupazione

«Davvero non si può più stare tranquilli», dice un residente nel centro storico che non rivela il suo nome, «chi non ha un parcheggio interno vive con l’incubo di alzarsi la mattina e trovare l’auto distrutta o incendiata. Queste cose purtroppo sono sempre successe, ma in questo periodo è come se ci fosse stata un’impennata». Alle auto danneggiate si aggiungono i furti e i tentati furti nelle ville di Margine Rosso, su cui indagano i carabinieri.

