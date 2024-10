«Ladri e sbandati, abbiamo paura» 

Tra le chiacchierate con i clienti e il registratore di cassa che si apre sembra una mattina come tante nel centro di Sestu. Non si parla d’altro: una rapina a mano armata nella sera di mercoledì, e un ferito grave, in codice rosso. Tra i negozianti più che paura serpeggiano stupore, tristezza, quando non rassegnazione.

I timori

«Sono cose che stanno incominciando a succedere spesso. Anche se qui è la prima volta. Da me il massimo è stato qualche taccheggio», dice Nicolò Spingola, che gestisce una libreria e cartoleria.

La microcriminalità a Sestu è fatta di piccoli furti, scassi, effrazioni. Come quella avvenuta nell’attività di Ornella Contu e Luca Nurchi, che gestiscono un negozio di abbigliamento per bambini: «Dopo mesi dal furto non dormiamo comunque più tranquilli. Abitiamo qui sopra, avevano forzato la porta del nostro negozio. Ora ci alziamo e andiamo a controllare a ogni minimo rumore». Una prima volta che comunque ha sconvolto molti: «Come puoi aprire un’attività col timore che capiti una cosa del genere? Noi ci sentiamo tra colleghi, ci aiutiamo», commenta Simone Guiso, titolare anche lui di un’edicola e cartoleria.

Le contromisure

Le misure di sicurezza sono quelle classiche: «Abbiamo valutato di installare un sistema di sorveglianza», continuano Contu e Nurchi, «ma serve solo come un deterrente». Sono in molti poi a far notare l’incertezza della pena per i criminali, e il timore di ritrovarseli davanti. E ci si tutela come si può. «Abbiamo reagito tutti con un po’ di preoccupazione, sarebbe meglio vedere più controlli», commenta Paola Caredda, anche lei cartolaia in via Gorizia da più di 30 anni. «Non siamo abituati a vedere fatti simili, io una volta lasciavo sempre le serrande sollevate e la porta chiusa a chiave. Ho smesso solo dopo che me l’hanno forzata. Se provassero a rapinare il mio negozio, li compatirei. Qui non ci sono certo grandi somme».

Gian Paolo Casu in via Cagliari invece tratta qualcosa un pochino più di valore, fa l’orologiaio: «Non tratto oro, per stare più tranquillo», spiega, «quando ho sentito della rapina sono sicuramente rimasto impressionato. Si reagisce con preoccupazione, specie adesso che fa buio presto».

I rapinati

Nel negozio preso di mira, un centro scommesse Planet Win in via Cagliari, il giorno dopo c’era ancora il sangue sul gradino. Le parole della titolare, Roberta Matzuzzi, che gestisce il negozio insieme al marito Dino Deiana ancora in ospedale per le botte subite, hanno colpito molti: «Se abbiamo fatto male a reagire? Avevano taser e fascette» ha detto la donna, «abbiamo temuto per la nostra incolumità. Se ricapitasse agiremmo allo stesso modo».

