«Ladri di sughero in azione: danneggiate cinquanta querce» 

Furto di sughero ai danni di un pensionato di Gonnosfanadiga. Pinuccio Soddu ha denunciato il saccheggio di circa cinquanta querce che ha creato un danno economico al proprietario del terreno, all'estrattore incaricato e problemi ambientali al terreno.

La proprietà di Soddu, che si trova in località Terr'e Seddari, lungo la strada per Sibiri, è stato oggetto di furto già lo scorso anno. «Hanno agito in un bosco in difficoltà dopo la siccità – spiega Soddu – e dallo scorso anno si stava riprendendo. Non hanno tenuto conto di quali piante fossero pronte all'estrazione e quali no. Hanno commesso uno sciacallaggio verso l'ambiente e un reato».

Secondo il pensionato i furti di sughero, che a Gonnosfanadiga diventano sempre più frequenti, sono dovuti al fatto che questa attività «negli ultimi.i anni sta tornando a essere un po’ più redditizia».

Soddu ha deciso di presentare una formale denuncia ai ranger per evitare che oltre al danno subito, e alla mancanza di introiti, possa essere accusato di avere operato su piante troppo giovani estraendo del sughero non pronto. «So che è responsabilità dei proprietari controllare i propri terreni, ma i ladri hanno agito in uno o due giorni, passando dalla montagna dove c'è un dislivello notevole. Inoltre dai rilievi si vede che sono arrivati con un fuoristrada. Ora affido tutto alle mani dei forestali, spero che venga fatta giustizia». (jo. ce.)

