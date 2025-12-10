Ladri di sigarette messi in fuga dall’allarme 

Doveva essere il colpo perfetto. Le sirene del sistema d’allarme della tabaccheria, la mobilitazione di una guardia giurata e dei carabinieri hanno però costretto i malviventi che tentavano di entrare nei locali della rivendita di sigarette a una precipitosa fuga. I militari della stazione di Selargius e del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu sono ora sulle loro tracce. Ieri pomeriggio, si è parlato di un fermo. La notizia non ha trovato conferme, ma le indagini potrebbero essere a una svolta.

Il raid

Tutto è accaduto nella rivendita di Tabacchi Mandas, in via San Martino, nel cuore di Selargius. Mancava qualche minuto alle 2 della quando quattro uomini mascherati e armati con un “piede di porco” hanno tentato di abbattere la serranda utilizzando anche uno smeriglio. I loro movimenti sono stati però ripresi dalle telecamere della centrale operativa della società di vigilanza privata “Sicurtecnica” che ha immediatamente ricevuto un segnale d’allarme proveniente dal sistema della tabaccheria. Le telecamere aveva ripreso i quattro incappucciati arrivare a bordo di un furgone, in retromarcia, e colpire la serranda con un piede di porco, fino a staccare il blocco della serratura.

Il raccordo

In collegamento diretto con la sala operativa, una guardia giurata ha attivato immediatamente la procedura di emergenza. Immediata anche la chiamata al titolare e alla caserma dei carabinieri. Nel frattempo era stato azionato anche l’allarme antirapina, che ha fatto scattare la sirena esterna costringendo la banda alla fuga prima che riuscisse a sfondare l’ultima porta di accesso.

I carabinieri

All’arrivo sul posto, in via San Martino, gli operatori della vigilanza e i carabinieri hanno trovato la serranda forzata: il furgone era già in fuga. Le immagini hanno però immortalato il veicolo, sul quale era stata apposta una targa straniera. Immediate le ricerche nell’abitato di Selargius e diversi i posti di blocco sulla 554, sulla 387 e in altre strade del territorio. Un intervento massiccio, quello dei carabinieri di Selargius e Quartu con le indagini che, coordinate dal luogotenente Vittorio Piras, sono andate avanti per l’intera giornata di ieri con la ricerca del furgone arrivato al tabacchino di via San Martino con la targa straniera, che i malviventi potrebbero aver cambiato al riparo da occhi indiscreti.

