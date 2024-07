Ladri di sabbia da combattere: testimonial ciottoli personificati 

Sassolini personificati, con lo sguardo triste, che pregano i turisti di non portarli via dalla spiagge. Sono i “testimonial” della campagna lanciata dal comune di Baunei con l’intento sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo al fenomeno del furto dei sassi dagli arenili. I cartelli, accompagnati dalla frase “Non portarmi via, lasciami qui insieme agli altri, la spiaggia è la mia casa” verranno posizionati in tutte le calette della costa baunese. «Ci auguriamo che questa campagna scoraggi le persone che depredano le nostre spiagge – spiega il sindaco Stefano Monni - consapevoli che, oltre alle dovute azioni repressive, serve che la coscienza collettiva acquisisca il disvalore di tale condotta».

