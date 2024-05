Ladri di rame in azione, in tilt telefoni e internet 

Gli effetti li hanno avvertiti in mezzo Campidano: fino a ieri sera smartphone isolati (impossibile telefonare e scambiarsi messaggi) e rete internet inaccessibile o lentissima da Guspini alla Marmilla (Segariu, Siddi , Setzu, Lunamatrona , Genuri) passando per Serramanna, Serrenti , Sardara , Decimomannu, San Sperate , Villasor , ma anche più a nord, fino a Uras e San Nicolò d’Arcidano e in vari centri del Sulcis-Iglesiente, da Portoscuso a Gonnesa, da Carbonia a Sant’Antioco. Coinvolte soprattutto le utenze Tim e Vodafone, ma anche Iliad e, per quanto riguarda le reti dati, Tiscali e Wind. L’impossibilità di accedere a internet ha causato disagi alle tante aziende che operano in rete e ai lavoratori in smart working. A Serramanna e Guspini, ma anche a i Pos: tanti clienti sprovvisti di contante non hanno potuto pagare elettronicamente. Problemi anche per i medici: sempre a Guspini, diversi ambulatori erano privi di connessione e non era possibile emettere le ricette, mentre a Serramanna erano le farmacie a non ricever le ricette.

Il furto

La colpa sarebbe dei ladri di rame. Così almeno spiegano dall’ufficio stampa di Tim: nei giorni scorsi, per appropriarsi di una discreta quantità del prezioso metallo rosso, qualcuno ha tranciato alcuni cavi da una stazione radio base che rifornisce varie compagnie telefoniche. Il furto è avvenuto lungo la rete fra i Comuni di Decimomannu e Serramanna . Anche Vodafone, tramite ufficio stampa, ieri sera ha confermato che il disservizio è stato dovuto ai cavi tranciati.Localizzato il problema, tecnici e operai ieri si sono messi al lavoro per risolverlo e tra le 18 e le 19, nella maggior parte dei centri coinvolti, i disservizi sembravano finalmente cessati.

Oro rosso

Un fenomeno, quello dei furti di rame, che sembrava essere tramontato dopo anni particolarmente problematici. Da qualche, a quanto pare, i casi stanno tornando frequenti. Anche in Sardegna. La causa è da ricercare nella sempiterna legge economica della domanda e dell’offerta: ottimo conduttore, largamente utilizzato nei parchi fotovoltaici ed eolici e nelle linee ferroviarie, il rame è molto richiesto a livello industriale e il prezzo sui mercati internazionali resta alto, intorno ai 10 mila dollari a tonnellata. Di conseguenza, l’oro rosso “tira” anche sul mercato nero, anche se chi ne acquista di provenienza furtiva rischia – ovviamente – l’accusa di ricettazione.

Dopo il furto, intanto, restano i disservizi.

Proteste

La protesta è veemente soprattutto nei piccoli centri dove la fibra non arriva e la connessione, quando c’è, è precaria. Segariu , dice il vicesindaco Alex Lai, ha vissuto «il peggior black out degli ultimi anni».

A Setzu si sfoga il sindaco Sandro Palla: «Non è accettabile che nel 2024 per fare una telefonata si debba andare in giro con il cellulare a cercare un po’ di rete. Questo in un paese con il 70 per cento di persone anziane che hanno eliminato il telefono fisso e si ritrovano con la rete assente. Per risolvere il problema ho fatto di tutto, perfino messo a disposizione risorse di bilancio e terreni dove installare dei ripetitori». Non ha funzionato. «Questo – spiega Sandro Branca, sindaco di Genuri – perché le multinazionali delle comunicazioni, visto il numero di abitanti potenzialmente serviti, ritengono non conveniente investire nei nostri territori con ripetitori o fibra. Ma la mancanza di una rete adatta alle attività in smart working o imprenditoriali e pubbliche incide negativamente sullo sviluppo economico e culturale complessivo dei nostri borghi. Deve essere quindi la Regione, se vuole seriamente combattere lo spopolamento delle aree interne, a investire».

Danni e scuse

«In questo caso – spiegavano ieri dall’ufficio stampa della Tim – noi compagnie siamo parte lesa: primo perché abbiamo subito il danno all’infrastruttura, poi perché gli utenti non possono telefonare né scambiare dati, infine per il danno d’immagine che il disservizio procura».

Sempre tramite ufficio stampa, Vodafone «si scusa con i propri clienti che hanno avuto disservizi nelle zone di Cagliari, del Medio Campidano e di Carbonia-Iglesias»

(hanno collaborato

Flavia Inconi

e Giovanni G. Scanu)

