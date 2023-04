Ladri di orologi in azione in un negozio di articoli da regalo 

Ladri in azione a Carbonia. Nel mirino dei malviventi un negozio di articoli da regalo. Il blitz è stato messo a segno nel primo pomeriggio di domenica in via Stazione, quando il punto vendita era chiusa per la pausa pranzo.

A scoprire il furto è stata la titolare Anna Cani, avvisata dalla direzione del centro commerciale Le Tre Finestre. «Una volta davanti al negozio – racconta la donna – ci siamo resi conto era stata portata via parecchia merce. Mancavano tantissimi orologi, alcuni erano esposti nelle vetrine, altri erano ancora all’interno delle scatole. Una vetrina tra l’altro non era stata chiusa correttamente dal personale e i ladri hanno avuto gioco facile a portare via tutto quello che hanno. Non abbiamo ancora quantificato i danni, ma probabilmente è di circa quattromila euro. Resta l’amarezza per quanto accaduto. Abbiamo segnalato tutto alle forze dell’ordine».

Al vaglio degli inquirenti ci sono anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza nel centro commerciale. «Invito a segnalare ai carabinieri – conclude Anna Cani – eventuali vendite online dei prodotti rubati nel nostro negozio». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA