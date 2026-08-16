Ladri di orologi, è caccia al basista  

È caccia al basista della banda dei Rolex in Costa Smeralda e a Porto Rotondo. I carabinieri del Reparto territoriale di Olbia stanno lavorando per risalire alla persona che da giugno informa i rapinatori a caccia di orologi di lusso. Il personale dell’Arma (i militari della stazione di Porto Rotondo) ha già effettuato due arresti e ora l’attenzione si sta spostando su Porto Cervo. Gli investigatori stanno approfondendo alcune circostanze. Ad esempio, le rapine avvengono spesso dopo che le vittime lasciano dei locali molto noti della costa.

Gli scippatori vengono informati sul numero delle persone a seguito del proprietario dell’orologio di lusso e sulle caratteristiche dell’oggetto al centro dell’interesse dei banditi. Inoltre sono in corso ricerche serrate sui soggetti che prendono in consegna la refurtiva subito dopo i colpi. È lo schema dell’ultimo scippo, da quasi mezzo milione di euro (un orologio Richard Mille) ai danni di un uomo d’affari canadese. I carabinieri stanno verificando in queste ore la posizione di decine di persone (con precedenti penali specifici) che soggiornano a Olbia, Porto Rotondo, Porto Cervo e in altre località del territorio di Arzachena.

Stando a indiscrezioni, dopo gli arresti di Porto Rotondo (di una decina di giorni fa) e la stretta dell’Arma, due persone avrebbero lasciato precipitosamente la Sardegna dirette in Francia. Un terzo soggetto, che potrebbe avere con se il Richard Mille del miliardario canadese, si sarebbe allontanato dalla Gallura ma sarebbe ancora nell’Isola.

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