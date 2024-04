Ladri di fiori e lumini in cimitero 

Furti e incidenti nel cimitero di Assemini. Lo testimoniano alcuni cittadini che acquistano i fiori da porre nelle lapidi dei propri cari e abitualmente le ritrovano vuote. Altri, invece, raccontano di inconvenienti causati dalle pendenze nella zona di ampliamento del camposanto.

Sui social sono tante le denunce e le condivisioni di esperienze di furti: «Di solito portano via i mazzi di fiori interi e purtroppo i furti, anche di altri oggetti, sono continui ormai da anni» racconta Franca Dessì, 65 anni. E ancora: «Nella tomba di mio figlio hanno rotto l’angioletto e rubato un pacchetto di sigarette portato dagli amici», testimonia affranta Silvia Suella, 50 anni.

Spiacevole avventura anche per la madre 84enne di Stefania Carboni, 51 anni, che racconta: «Già da un po’ di tempo sono iniziati i lavori nella zona dei “cremati” del cimitero comunale asseminese. Inizialmente gli operai avevano lasciato un gradino, poi “aggiustato” con la creazione di uno scivolo. Peccato che il dislivello e le pendenze non siano a norma e che, con le piogge, si crei un grande ristagno. In quel punto mia madre Modesta Contini puntualmente rischia di cadere e già due volte è andata a un passo dalla rottura dell’osso del collo. Tutto per andare a salutare il marito defunto. E non è successo solo a lei. Le quattro volte in cui mi sono recata in Comune per interloquire con l’ingegnere responsabile dei lavori non sono stata mai accolta. Assurdo, sto chiedendo una legittima messa in sicurezza».

Problematiche, queste, già segnalate in occasione dell’incontro della commissione consiliare Servizi tecnologici manutentivi cimiteriali e durante il Consiglio comunale di fine marzo: «Ho sollevato alcune raccomandazioni - dichiara Ignazio Pireddu - in entrambe le riunioni. Ho chiesto un intervento immediato per il ripristino delle pendenze di legge in prossimità di alcuni marciapiedi che diventano particolarmente pericolosi in caso di piogge».

Anche per il furto dei fiori Pireddu si è mosso «chiedendo l'installazione delle telecamere di videosorveglianza per ovviare a questo ignobile gesto». Infine Pireddu auspica «l’apertura di due cancelli, di cui uno posizionato di fronte alle due attività dei venditori di fiori».

Intanto i lavori di ammodernamento continuano e il cimitero resterà chiuso domani, il 16 e il 18 aprile dalle 7.30 alle 14.

